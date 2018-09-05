В Курумоче научились эвакуировать самолеты с неисправными стойками шасси

Международный аэропорт Курумоч приобрел два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40, предназначенных для подъема воздушного судна с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы или летного поля аэродрома.

Как сообщают в пресс-службе аэропорта, высота подъема может достигать трех метров. Эксплуатация оборудования возможна практически при любых погодных условиях.

Обновление парка спецтехники международного аэропорта Курумоч проходит в плановом режиме и связано с расширением парка воздушных судов, которые самарский аэропорт может обслуживать после введения в эксплуатацию второй взлетно-посадочной полосы. Так, весной для обслуживания широкофюзеляжных дальнемагистральных воздушных судов, таких как Boeing-747 и АН-124, недавно был приобретен самолетный тягач TLD ТМХ-450.