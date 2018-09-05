В Самаре под колесами Toyota Land Cruiser пострадала женщина

Во вторник, 4 сентября, в Самаре произошло ДТП с участием 33-летнего водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который в 2:30 ехал по ул. Авроры со стороны ул. Аэродромной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути он нарушил п. 10.1 ПДД РФ, то есть вел транспортное средство со скоростью, не обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением автомобиля, не принял возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки и напротив дома № 70 по ул. Авроры сбил 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

После ДТП получившая телесные повреждения женщина-пешеход была доставлена на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.