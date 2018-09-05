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Преступления Происшествия

Предполагаемому члену ОПГ "Законовские", арестованному по подозрению в убийстве, изменили статью обвинения

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предполагаемому члену ОПГ "Законовские" Ильдару Юсупову, задержанному весной этого года по подозрению в убийстве бывшего омоновца Александра Будаева, изменили статью обвинения. Теперь ему вменяют не убийство, а причинение вреда здоровью средней тяжести.

Об этом стало известно во вторник, 4 сентября, на рассмотрении в облсуде апелляционной жалобы Юсупова на продлении ему срока содержания под стражей.

По мнению защиты арестованного, изменение статьи обвинения должно было повлечь и смягчение меры пресечения, но суд оставил жалобу без удовлетворения, а Юсупова — за решеткой.

Напомним, мужчина был арестован в апреле этого года по подозрению в убийстве Александра Будаева, совершенном в 2010 году. 37-летний Будаев имел опыт службы в ОМОНе и работы в ЧОП "Ветеран", а на момент убийства трудился в московской Правозащитной ассоциации охранного бизнеса.

У следствия была версия, что убитому отомстили за участие в проверках самарских ЧОПов, в ходе которых у многих охранных фирм было конфисковано оружие. Якобы оказавшиеся обезоруженными бандиты и расправились с оппонентом жестоким способом, забив металлической арматурой.

Вместе с Юсуповым по тому же обвинению был арестован Илья Жигулин. Оба свои аресты тогда не обжаловали. Смягчение же обвинения Юсупову дает основания полагать, что-либо у следствия спустя восемь лет появились надежные свидетельства о том, кто из участников нападения причинил смертельные удары погибшему, либо Юсупов оказался сговорчивее Жигулина.

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