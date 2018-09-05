Предполагаемому члену ОПГ "Законовские", арестованному по подозрению в убийстве, изменили статью обвинения

Предполагаемому члену ОПГ "Законовские" Ильдару Юсупову, задержанному весной этого года по подозрению в убийстве бывшего омоновца Александра Будаева, изменили статью обвинения. Теперь ему вменяют не убийство, а причинение вреда здоровью средней тяжести.
Об этом стало известно во вторник, 4 сентября, на рассмотрении в облсуде апелляционной жалобы Юсупова на продлении ему срока содержания под стражей.
По мнению защиты арестованного, изменение статьи обвинения должно было повлечь и смягчение меры пресечения, но суд оставил жалобу без удовлетворения, а Юсупова — за решеткой.
Напомним, мужчина был арестован в апреле этого года по подозрению в убийстве Александра Будаева, совершенном в 2010 году. 37-летний Будаев имел опыт службы в ОМОНе и работы в ЧОП "Ветеран", а на момент убийства трудился в московской Правозащитной ассоциации охранного бизнеса.
У следствия была версия, что убитому отомстили за участие в проверках самарских ЧОПов, в ходе которых у многих охранных фирм было конфисковано оружие. Якобы оказавшиеся обезоруженными бандиты и расправились с оппонентом жестоким способом, забив металлической арматурой.
Вместе с Юсуповым по тому же обвинению был арестован Илья Жигулин. Оба свои аресты тогда не обжаловали. Смягчение же обвинения Юсупову дает основания полагать, что-либо у следствия спустя восемь лет появились надежные свидетельства о том, кто из участников нападения причинил смертельные удары погибшему, либо Юсупов оказался сговорчивее Жигулина.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....