16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С бывших топ-менеджеров и собственников Фиа-Банка взыскивают более 6 млрд рублей По факту преднамеренного банкротства Фиа-Банка возбуждено уголовное дело Банк "Открытие" планирует открыть шесть новых отделений в регионе Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с "Солидарностью" В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами

Банки Финансы

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати

С 3 сентября банк ВТБ снижает ставки и меняет условия выдачи кредитов наличными: теперь при оформлении договора страхования заемщик сможет получить скидку по кредиту.

Согласно новым условиям, в случае подключения страховки кредит на сумму 500 тысяч рублей и более будет доступен клиентам по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч — 11,7%. В среднем снижение составило 1,6 п. п. В случае если клиент не намерен оформлять страховку, ставка будет начинаться от 12,5% годовых.

"Выбор или отказ от страховых программ при получении кредита наличными — это всегда осознанный и добровольный выбор самого клиента, — комментирует руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. — При этом страховка обладает рядом серьезных преимуществ, ведь это возможность обезопасить себя от финансовых проблем в случае форс-мажорных ситуаций. Это своеобразная "подушка безопасности" как для заемщика, так и для банка. Поэтому мы предлагаем клиентам, подключившим страховку, лучшие условия кредитования. В случае отказа ставка будет выше — мы считаем такой подход справедливым и объективным".

С начала 2018 года ВТБ уже третий раз снижает ставки по кредитам наличными. В результате они уменьшились в среднем на 5 п. п. Банк также облегчил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления займа по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок кредитования до семи лет.

Всего за семь месяцев 2018 года ВТБ выдал свыше 800 тыс. кредитов наличными на сумму более 400 млрд рублей. Этот результат на треть превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30