Четыре человека поругались и попали под суд за оскорбления друг друга

В Сергиевском районе суд вынес решение сразу по четырем искам об оскорблении.
Как сообщили в районной прокуратуре, 14 июня 2018 г. в пос. Сургут поссорились 30-летний мужчина, его сожительница и бывшие соседки 56 лет и 61 года.
"На почве личных неприязненных отношений между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого в адрес друг друга высказывались слова оскорбительного характера, унижающие честь и достоинство каждого, — пояснили в прокуратуре Сергиевского района. — Заместитель прокурора района возбудил пять дел об административном правонарушении в отношении четырех человек по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ".
Мировой судья признал всех четверых виновными и назначил им штрафы 1 тыс. руб. в доход государства.
Прокуратура Сергиевского района разъясняет:
В действующем законодательстве предусмотрена административная ответственность за оскорбление. Под оскорблением следует понимать унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Санкцией ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрена ответственность — административный штраф. А именно: для граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Возбуждаются дела об указанных административных правонарушениях прокурором в соответствии с требованиями ст. 28.4 КоАП РФ.