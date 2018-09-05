Четыре человека поругались и попали под суд за оскорбления друг друга

В Сергиевском районе суд вынес решение сразу по четырем искам об оскорблении.

Как сообщили в районной прокуратуре, 14 июня 2018 г. в пос. Сургут поссорились 30-летний мужчина, его сожительница и бывшие соседки 56 лет и 61 года.

"На почве личных неприязненных отношений между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого в адрес друг друга высказывались слова оскорбительного характера, унижающие честь и достоинство каждого, — пояснили в прокуратуре Сергиевского района. — Заместитель прокурора района возбудил пять дел об административном правонарушении в отношении четырех человек по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ".

Мировой судья признал всех четверых виновными и назначил им штрафы 1 тыс. руб. в доход государства.