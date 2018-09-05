Семьи с детьми могут оформить ипотеку от 6% годовых в Промсвязьбанке

Промсвязьбанк запустил программу льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека". Семьи при рождении у них второго и последующих детей в период с 2018 по 2022 годы смогут взять ипотеку со ставкой от 6% годовых.
Максимальная сумма кредита по программе — 12 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. для остальных регионов России. Минимальный первоначальный взнос — от 20% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по программе можно на покупку квартиры в строящемся доме или уже в готовом объекте, находящемся в собственности застройщика.
Госпрограмма субсидирования ипотечных кредитов для семей была запущена в январе 2018 года. Минфин РФ компенсирует банку часть процентной ставки, тем самым конечная ставка для клиента составит 6% годовых на льготный период, который зависит от количества рожденных детей: 3 года — при рождении второго ребенка, 5 лет — при рождении третьего и последующих детей. Если же в семье родились одновременно двое детей, то льготный период устанавливается сразу на 8 лет. После его окончания ставка будет рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 2 процентных пункта.
"Эта программы сделает более доступной ипотеку для семей с детьми. Наши клиенты смогут не только купить собственную квартиру и улучшить жилищные условия, но и снизить размер выплат по кредиту в первые три ипотечных года, когда доход в семье сокращается из-за декретного отпуска, — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка Марина Заботина. — Мы оказываем юридическую поддержку и помогаем оформить документы, обеспечиваем клиентам комфортные условия при оформлении кредита в ипотечных центрах банка в 23 регионах страны".
Подробную информацию о продукте можно узнать на сайте.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.