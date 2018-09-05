Альбина Дударева: "На форуме я увидела надежду на то, что регион задышит новым воздухом"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке АвтоВАЗа прошел областной форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы по разработке планов социально-экономического развития Самарской области. Впечатлениями от мероприятия поделилась председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева.
"Сегодня, побывав на форуме, я зарядилась позитивной энергией. Я увидела надежду на то, что регион проснется и задышит новым, свежим воздухом, воздухом свободы и ответственности за принятые стратегические решения", — говорит она.
При этом, по словам Альбины Дударевой, успокаиваться после разработки стратегии рано, намеченные грандиозные цели потребуют больших усилий для их достижения.
Она отметила, что Самарская область имеет огромный природный потенциал: "Сохранить и приумножить его обязаны те люди, которые здесь живут сегодня".
"Все ресурсы, которые есть в регионе позволяют сделать рывок вперед, — считает член Общественной палаты РФ. — И важно, что в стратегии говорится много от людей и для людей. Она призвана изменить качество их жизни. Но и жители области должны не просто ждать чего-то от власти, а каждый день изменять сами, малыми делами начать созидательный процесс и вывести регион в лидеры".
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.