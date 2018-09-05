Альбина Дударева: "На форуме я увидела надежду на то, что регион задышит новым воздухом"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на площадке АвтоВАЗа прошел областной форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы по разработке планов социально-экономического развития Самарской области. Впечатлениями от мероприятия поделилась председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева.

"Сегодня, побывав на форуме, я зарядилась позитивной энергией. Я увидела надежду на то, что регион проснется и задышит новым, свежим воздухом, воздухом свободы и ответственности за принятые стратегические решения", — говорит она.

Итоговая стратегическая сессия определила ключевые направления развития региона Во вторник, 4 сентября, на площадке ПАО "АвтоВАЗ" в Тольятти прошел общественный региональный форум "Стратегия лидерства", на котором подводились итоги масштабной работы, проведенной в последние месяцы по формированию стратегии развития Самарской области. В работе сессии приняли участие руководители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, общественники, руководители крупнейших предприятий, активные граждане.

При этом, по словам Альбины Дударевой, успокаиваться после разработки стратегии рано, намеченные грандиозные цели потребуют больших усилий для их достижения.

Она отметила, что Самарская область имеет огромный природный потенциал: "Сохранить и приумножить его обязаны те люди, которые здесь живут сегодня".

"Все ресурсы, которые есть в регионе позволяют сделать рывок вперед, — считает член Общественной палаты РФ. — И важно, что в стратегии говорится много от людей и для людей. Она призвана изменить качество их жизни. Но и жители области должны не просто ждать чего-то от власти, а каждый день изменять сами, малыми делами начать созидательный процесс и вывести регион в лидеры".