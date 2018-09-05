Масштабное возгорание сухой травы под Чапаевском ликвидировали

В среду, 5 сентября, в 10:22, пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание сухой травы площадью 5 Га в пос. Нагорный в Чапаевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о возгорании травы поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 3 сентября, в 19:00.

В борьбе с огнем участвовали 63 человека, использовалось 23 единицы техники, в том числе, как сообщили в областном ГУ МЧС, с 4 сентября для тушения применялся вертолет МИ-8.

В чрезвычайно службе подчеркивают, что угрозы жилым домам и объектам экономики нет. Во время тушения никто не пострадал.