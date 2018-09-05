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ВТБ выступит генеральным спонсором Ярмарки финансовых решений FINFAIR 2018

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21-23 сентября 2018 года в Музее Москвы состоится Ярмарка финансовых решений FINFAIR 2018. Организатором мероприятия станет Московская биржа, генеральным спонсором — ВТБ Капитал Инвестиции.

Основными задачами FINFAIR 2018 являются повышение уровня информированности граждан о способах сохранения личных сбережений, методах грамотного планирования семейного бюджета и содействие развитию финансовой культуры в стране. Программа FINFAIR 2018 рассчитана как на начинающих, так и на опытных инвесторов.

"Мы поддерживаем ежегодную ярмарку инвесторов второй год подряд, наблюдая высокий интерес к ней со стороны потенциальных инвесторов, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции. — Со своей стороны, мы расскажем о наиболее выгодных формах инвестиций, актуальных диджитал-новинках, поделимся советами как для начинающих, так и опытных трейдеров".

Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев отметил, что в последнее время интерес населения к финансовому рынку существенно вырос. "Новые продукты и цифровые сервисы, образовательные программы помогают повысить доступность финансовых услуг и вовлечь все больше российских граждан в инвестирование на фондовом рынке. Темпы открытия новых брокерских счетов, индивидуальных инвестиционных счетов находятся на исторически рекордном уровне. Мы организуем масштабное городское мероприятие — Ярмарку финансовых решений, чтобы помочь и начинающим, и уже имеющим опыт инвесторам лучше ориентироваться в многообразии финансовых инструментов. Актуальность этой инициативы подтверждается большим количеством партнеров, поддержавших нашу инициативу, которых хочу поблагодарить за участие в Ярмарке", — заметил Александр Афанасьев.

В мероприятии примут участие более 120 спикеров: представители Минфина России, Банка России, Правительства Москвы, Московской биржи, крупнейших банков и брокерских компаний, а также ведущие российские экономисты и предприниматели.

В рамках FINFAIR 2018 состоится более 80 мероприятий в современных интерактивных форматах: public talk, воркшопы, лектории, а также серия мероприятий для начинающих предпринимателей в startup пространстве. Эксперты расскажут о наиболее перспективных способах инвестирования личных финансов, поделятся своими историями успеха и ответят на интересующие гостей вопросы. Для детей будут организованы обучающие программы.

Участие в FINFAIR 2018 — бесплатное по предварительной регистрации на официальном сайте. Все желающие смогут следить за онлайн-трансляцией выступлений на сайте мероприятия.

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