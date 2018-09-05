"Кузнецов" через суд пытается исключить землю под ОП "Винтай" из лесного фонда

ПАО "Кузнецов" пытается через суд исключить из государственного лесного реестра земельный участок под производственной площадкой предприятия в пос. Винтай.
С соответствующим заявлением к региональному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования "Кузнецов" обратился в Арбитражный суд Самарской области в конце июля 2018 года.
ПАО "Кузнецов" является одним из ведущих предприятий России по разработке, производству, техническому сопровождению в эксплуатации и ремонту газотурбинных авиационных, жидкостных ракетных двигателей, газотурбинных установок для наземного использования в газовой отрасли, энергетике. Собственники "Кузнецова" — АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, 72,18%) и ГК "Ростех" (21,59%).
В поселке Винтай Красноглинского района Самары находится обособленное предприятие (ОП) "Винтай" (Винтайский машиностроительный завод, ВМЗ), входящее в структуру ПАО "Кузнецов".
Согласно материалам КАД ВАС, в государственном лесном реестре в настоящее время находятся сведения об отнесении к лесному фонду как раз участка под ВМЗ площадью 181,32 тыс. кв. метров.
Как пояснили Волга Ньюс в пресс-службе "Кузнецова", указанная площадка входит в государственный лесной реестр с момента его создания.
"Производственные корпуса на данном участке находятся с 60-70-х годов, тем не менее, собственность на него не разграничена между субъектом федерации и муниципальным образованием г. о. Самара", — отмечают на предприятии и добавляют, что такая ситуация препятствует не только использованию объектов, находящихся на спорной территории, по своему назначению, но и делает невозможной их реконструкцию и капитальный ремонт.
"При этом на предприятии активно ведется техническое перевооружение и модернизация производства, и приведение документации по территории в соответствующий вид крайне актуально", — сообщили в пресс-службе ПАО "Кузнецов".
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