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Россельхозбанк запустил акцию "Хорошее начало" для МСБ

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 сентября 2018 года в Россельхозбанке стартовала акция "Хорошее началo". Банк предлагает компаниям малого и среднего бизнеса бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение трех месяцев.

В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменяет комиссию за три календарных месяца, включая месяц открытия счета, на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Клиент"/"Банк-Клиент" и "Мобильный банк" на счета в РСХБ и других кредитных организациях. Кроме того, операции по приему и пересчету денежной наличности в рублях в течение одного календарного месяца, в котором был открыт счет, для участников акции также бесплатны.

Россельхозбанк постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для МСБ, повышает конкурентоспособность продуктов с учетом современных тенденций на рынке и потребностей клиентов. Воспользовавшись акцией "Хорошее начало", компании снизят затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысят скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ. 

Специальное предложение действует до 30 ноября 2018 года. Подробные условия акции размещены на официальном сайте РСХБ.




    

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