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Промсвязьбанк планирует в два раза увеличить клиентскую базу в ближайшие пять лет

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк планирует увеличить число своих розничных клиентов примерно в два раза в течение следующих пяти лет. К 2023 году число клиентов банка достигнет порядка 6 млн человек. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил руководитель розничного блока и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

Сейчас у Промсвязьбанка около 2,5 млн клиентов-физлиц, банк представлен в 55 регионах России и является системно значимой кредитной организацией, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

"В течение следующих пяти лет клиентская база банка вырастет примерно вдвое, причем как за счет традиционных клиентов, так и за счет клиентов сегмента ОПК, Минобороны РФ и силовых ведомств, — рассказал Сергей Малышев. — Конечно, наиболее динамичным рост будет за счет ОПК, мы планируем занять лидирующие позиции в этом сегменте, не забывая при этом о традиционном рыночном бизнесе".

В начале года Промсвязьбанк был назначен опорным банком для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

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