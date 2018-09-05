В больнице Пирогова прошел День открытых дверей

В среду, 5 сентября, в городской больнице имени Пирогова прошел День открытых дверей. Гостям рассказали, какими возможностями обладает обновленное медучреждение. Целый комплекс мероприятий по модернизации одной из старейших и крупнейших больниц области реализовали благодаря поддержке главы региона Дмитрия Азарова.
За последний год в медучреждении провели по-настоящему масштабную работу. Была создана новая организационная модель оказания экстренной медицинской помощи в соответствии с международными стандартами на до- и госпитальном этапе. Это позволило сократить время оказания медицинской помощи в приемном отделении и повысить ее качество. Например, теперь персонал больницы получает предварительную информацию о пациентах от бригады скорой помощи, и их принимают по степени тяжести: в "красном", "желтом" и "зеленом" коридорах. Открыты противошоковые палаты общехирургического и сосудистого профилей и шесть универсальных смотровых кабинетов. Выделен специальный лифт для экстренной транспортировки больных в реанимацию или оперблок.
Внедрены пациентоориентированные технологии, что обеспечило максимальную открытость и доступность медицинской помощи для всех категорий граждан, включая маломобильные группы. Создана комфортная среда для пребывания пациентов — wi-fi, припотолочная, настенная, напольная и уличная навигации на русском и английском языках.
Появилось восемь терминалов по оказанию экстренной медицинской помощи, введен в эксплуатацию второй аппарат компьютерной томографии для распределения экстренных и плановых пациентов. Приобретено 443 единицы специализированного медицинского оборудования и медицинская мебель, проведен капитальный ремонт помещений, благоустроена территория больницы. Медперсонал прошел профессиональную подготовку в ведущих клиниках страны. Все это позволило медучреждению на высоком уровне оказывать помощь гостям чемпионата мира по футболу — в период ЧМ больница Пирогова являлась уполномоченной больницей для медицинского обеспечения фан-зоны и гостей мундиаля.
"Как сказал в своем послании президент России Владимир Путин, в 2018 году прежде всего нужно обратить внимание на здравоохранение, на социальную сферу, образование, — говорит главный врач больницы Пирогова Александр Вавилов. — И мы видим, что очень большое внимание этому уделяет правительство Самарской области и лично Дмитрий Игоревич Азаров. Он приезжал к нам в апреле с инспекционным визитом, дал нам поручения, мы их все выполнили. И сегодня в больнице внедрена новая организационная модель оказания экстренной медицинской помощи, которая в себя включает несколько пациентоориентированных технологий. Они работают и в приемном отделении, и на этажах, и в плане оказания экстренной помощи. Чемпионат прошел, и самое главное, что все, что получила наша больница в ходе подготовки к чемпионату, осталось наследием, которое будет служить на благо жителям нашего города".
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.