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В Самаре прошел областной социальный форум "Серебряный возраст"

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Настоящий праздник царил сегодня 5 сентября в Самарской областной научной библиотеке и на прилегающей площади. Одетые в красочные национальные наряды дедушки и бабушки пели народные песни и танцевали. Тут же рядом на площадке лихо "отжигали" современный рок подтянутые пенсионеры. В среду здесь проходил областной социальный форум "Серебряный возраст".

Этот праздник министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области приурочило к 100-летию создания социальной службы в нашем регионе. К участию в форуме были привлечены представители организаций, занятых в сфере социального обслуживания, НКО, АНО, государственные бюджетные и казённые учреждения социального обслуживания, пожилые граждане, инвалиды, добровольцы и "серебряные" волонтеры.

"Проведению областного форума "Серебряный возраст", — сказала на его открытии заместитель министра- руководитель департамента по вопросам семьи и детства Регина Воробьева, — предшествовали дворовые, районные, городские социальные смотры, которые прошли по всей губернии. На них прошли презентации инновационных технологий и практик социального обслуживания, многочисленные выставки народно-прикладного творчества пожилых граждан и инвалидов, мастер-классы и выставки достижений граждан пожилого возраста. Лучшие из них и попали на областной форум, участниками которого стали самые активные и прорывные пенсионеры. Всего в нем приняли участие, по самым скромным подсчетам, более пяти тысяч человек. Приехали к нам и гости из Саратовской области. Хотя форум и называется "серебряным", люди в нем "золотые".

Когда я добирался до форумы обратил внимание в парке Победы на пожилых любителей очень популярной в нашей губернии скандинавской ходьбы. Они тоже стали его участниками. "Наше движение, — отметил организатор и руководитель клуба скандинавской ходьбы Владимир Шацких, — объединяет более 700 жителей по всей Самарской области. А, возможно, гораздо больше. Члены клуба самого разного возраста. Станиславу Нечаеву, например, 94 года. А Маше Магда всего 13 лет. В Самаре мы занимаемся в самых разных местах и парках. Регулярно проводим соревнования. 5-10 километров — для самых физически подготовленных и на время. А три километра — для всех желающих попробовать себя в этом виде спорта. 16 сентября на лыжной базе "Чайка" в поселке Управленческий пройдет фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые Жигули", на который мы приглашаем всех любителей активного движения".

Программа форума была обширной. Участие в мероприятиях дало возможность продемонстрировать искусство и мастерство всем, кто остается активным и в почтенном возрасте, кто хочет учиться новым техникам и методикам народного промысла, обмениваться опытом с другими мастерами, знакомиться с произведениями, представленными на выставке. В качестве преподавателей мастер-классов выступили граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, самостоятельно достигшие высокого уровня мастерства в тех или иных видах прикладного искусства и ставшие участники престижных областных и всероссийских выставок по декоративно-прикладному искусству. Например, Любовь Жулина из Дворца ветеранов — непревзойденный мастер по бисероткачеству картин и различных изделий.

"Вы настоящий и неиссякаемый золотой запас нашей области, — приветствовала участников форума депутат Самарской губернской думы Татьяна Бодрова. — Я всюду вижу знакомые лица, знакомые коллективы. Среди вас много "серебряных" волонтеров. Вы помогали нам в этом году в праздновании 100-летия комсомола, в проведении Чемпионата мира по футболу и "I-волги", различных детских праздников.

Официально форум продолжался с 12 до 16 часов. Лучшие и самые активные участники были отмечены наградами. Очень порадовал всех концерт, который и был подготовлен силами самих пожилых, но неутомимых людей со всей Самарской области.

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