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Экология Общество

В Тольятти погодные условия привели к накоплению вредных примесей в воздухе

ТОЛЬЯТТИ. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуация с загрязнением воздуха в большей степени ухудшается в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.

По данным Приволжского УГМС, такие метеоусловия периодически наблюдаются в Тольятти на протяжении всего года. При этом, в конце августа — начале сентября на территории Тольятти наблюдалось ухудшение метеоусловий. Они поспособствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, которым была присвоена уже вторая степень опасности, что наблюдается достаточно редко.

О сложившейся ситуации проинформировали промышленные предприятия города, чтобы они провели мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух.

Управление Росприроднадзора по Самарской области и администрация Тольятти в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в период НМУ.

Оперативная информация о погодных условиях (в том числе в период НМУ) ежедневно размещается на официальных сайтах ФГБУ "Приволжское УГМС" и администрации Тольятти.

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