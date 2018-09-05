В Тольятти погодные условия привели к накоплению вредных примесей в воздухе

Ситуация с загрязнением воздуха в большей степени ухудшается в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога.
По данным Приволжского УГМС, такие метеоусловия периодически наблюдаются в Тольятти на протяжении всего года. При этом, в конце августа — начале сентября на территории Тольятти наблюдалось ухудшение метеоусловий. Они поспособствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, которым была присвоена уже вторая степень опасности, что наблюдается достаточно редко.
О сложившейся ситуации проинформировали промышленные предприятия города, чтобы они провели мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в воздух.
Управление Росприроднадзора по Самарской области и администрация Тольятти в соответствии с предоставленными полномочиями осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства в период НМУ.
Оперативная информация о погодных условиях (в том числе в период НМУ) ежедневно размещается на официальных сайтах ФГБУ "Приволжское УГМС" и администрации Тольятти.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные