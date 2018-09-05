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Хоккей Спорт

Капитаном ХК ЦСК ВВС стал Филипп Пангелов-Юлдашев

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник ЦСК ВВС Филипп Пангелов-Юлдашев будет капитаном самарской команды в предстоящем сезоне.

Ассистировать ему будут нападающие Андрей Мнихович и Тимур Хафизов, сообщает официальный сайт клуба.

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