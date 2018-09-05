Волейбольная "Нова" уступила столичному "Динамо"

В стартовом матче "Мемориала Платонова" "Нова" в острой борьбе уступила московским динамовцам. Для определения победителя командам пришлось сыграть пять партий.
В дебюте поединка уверенней смотрелась "Нова", что помогло команде закончить сет в свою пользу — 25:20. А вот во второй партии, совершив отрыв в середине игры, уже "Динамо" доминировало на площадке — 25:15. Как результат — равенство в матче после двух сетов 1:1. Обе команды пользовались широкой ротацией игроков и в следующих партиях на площадке побывали практически все заявленные волейболисты. У кого-то получалось лучше, у кого-то не так хорошо, как хотелось, в итоге команды обменялись партиями — 23:25, 25:22.
Все решилось в укороченном сете, в котором больше повезло москвичам. Несколько ошибок подряд, не позволили "Нове" взять верх над именитым соперником — 9:15. Самым результативным игроком в составе "Новы" с 19 очками стал кубинский легионер Биссет, у Бирюкова — 16.
С точки зрения турнирной позиции, главным матчем для "Новы" на предварительном этапе станет игра с "Уралом", которая пройдет 6 сентября в 16.30 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.