Волейбольная "Нова" уступила столичному "Динамо"

В стартовом матче "Мемориала Платонова" "Нова" в острой борьбе уступила московским динамовцам. Для определения победителя командам пришлось сыграть пять партий.

В дебюте поединка уверенней смотрелась "Нова", что помогло команде закончить сет в свою пользу — 25:20. А вот во второй партии, совершив отрыв в середине игры, уже "Динамо" доминировало на площадке — 25:15. Как результат — равенство в матче после двух сетов 1:1. Обе команды пользовались широкой ротацией игроков и в следующих партиях на площадке побывали практически все заявленные волейболисты. У кого-то получалось лучше, у кого-то не так хорошо, как хотелось, в итоге команды обменялись партиями — 23:25, 25:22.

Все решилось в укороченном сете, в котором больше повезло москвичам. Несколько ошибок подряд, не позволили "Нове" взять верх над именитым соперником — 9:15. Самым результативным игроком в составе "Новы" с 19 очками стал кубинский легионер Биссет, у Бирюкова — 16.

С точки зрения турнирной позиции, главным матчем для "Новы" на предварительном этапе станет игра с "Уралом", которая пройдет 6 сентября в 16.30 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.