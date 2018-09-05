"Ладья" начала сезон с гостевой победы над "Кузнецкими Медведями" - 6:4

В первом матче сезона соперником тольяттинцев были "Кузнецкие Медведи". Определяющим стал второй период, в котором тольяттинцы забросили три шайбы.
В составе "Ладьи" дублями отметились Константин Кухарев и Егор Алексеев, по шайбе в активе Артема Фролова и Владимира Кротова (Кротов набрал четыре очка, Фролов и Алексеев- по три).
Отметим дебютантов команды: вратарь Глеб Банников отразил 35 бросков из 38, защитник Дмитрий Костенко и нападающий Станислав Рангаев по разу ассистировали партнерам.
6 сентября команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.
"Ладья": Банников; Харинов (4) — Габдрахманов, Кухарев (2) — Николенко — Грошев-К; Костенко — Колягин, Кротов — Алексеев — Фролов; Петров — Полевщиков, Рангаев — Журавлёв — Быстров (4); Добродум — Пьянов, Зинатуллин — Агалаков — Стешенко.