"Ладья" начала сезон с гостевой победы над "Кузнецкими Медведями" - 6:4

В первом матче сезона соперником тольяттинцев были "Кузнецкие Медведи". Определяющим стал второй период, в котором тольяттинцы забросили три шайбы.

В составе "Ладьи" дублями отметились Константин Кухарев и Егор Алексеев, по шайбе в активе Артема Фролова и Владимира Кротова (Кротов набрал четыре очка, Фролов и Алексеев- по три).

Отметим дебютантов команды: вратарь Глеб Банников отразил 35 бросков из 38, защитник Дмитрий Костенко и нападающий Станислав Рангаев по разу ассистировали партнерам.

6 сентября команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.