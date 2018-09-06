В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Новокуйбышевска, подозреваемого в причинении травм знакомому, от которых тот впоследствии скончался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел МВД России по Новокуйбышевску из городской больницы поступила информация о том, что в реанимационном отделении скончался 32-летний мужчина.

В ходе проверочных мероприятий, сотрудники полиции выяснили, что погибший вместе с приятелями за несколько дней до гибели употреблял алкогольные напитки во дворе дома по ул. Бочарикова. В процессе распития, между ним и безработным ранее судимым за совершение кражи знакомым возник конфликт, переросший в потасовку. Со слов родителей пострадавшего, домой он вернулся самостоятельно, а ночью был госпитализирован в лечебное учреждение с травмой головы, от которой, как установили эксперты, через несколько дней скончался. Опрошенный в ходе проверки подозреваемый, вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

В отношении подозреваемого следователем следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.