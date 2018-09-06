В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Новокуйбышевска, подозреваемого в причинении травм знакомому, от которых тот впоследствии скончался, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В отдел МВД России по Новокуйбышевску из городской больницы поступила информация о том, что в реанимационном отделении скончался 32-летний мужчина.
В ходе проверочных мероприятий, сотрудники полиции выяснили, что погибший вместе с приятелями за несколько дней до гибели употреблял алкогольные напитки во дворе дома по ул. Бочарикова. В процессе распития, между ним и безработным ранее судимым за совершение кражи знакомым возник конфликт, переросший в потасовку. Со слов родителей пострадавшего, домой он вернулся самостоятельно, а ночью был госпитализирован в лечебное учреждение с травмой головы, от которой, как установили эксперты, через несколько дней скончался. Опрошенный в ходе проверки подозреваемый, вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.
В отношении подозреваемого следователем следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....