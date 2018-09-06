"Крылья Советов" оштрафовали на 100 тыс. руб. за кричалки болельщиков в адрес футболистов "Анжи"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК "Крылья Советов" на 100 тыс. руб. по итогам матча с "Анжи", сообщает пресс-служба РФС.
Причиной дисциплинарного взыскания в адрес самарской команды стало "скандирование зрителями оскорблений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения".
Также волжане получили предупреждение от РФС, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.
Напомним, встреча команд состоялась 1 сентября на "Самара Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)