"Крылья Советов" оштрафовали на 100 тыс. руб. за кричалки болельщиков в адрес футболистов "Анжи"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК "Крылья Советов" на 100 тыс. руб. по итогам матча с "Анжи", сообщает пресс-служба РФС.

Причиной дисциплинарного взыскания в адрес самарской команды стало "скандирование зрителями оскорблений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения".

Также волжане получили предупреждение от РФС, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции.

Напомним, встреча команд состоялась 1 сентября на "Самара Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.