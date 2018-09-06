Виталий Стадников: "Реновация исторического центра Самары даст сильный социальный и экономический эффект"

Реновация исторического центра Самары, обсуждавшаяся на рабочей встрече президента Владимира Путина и главы Самарской области Дмитрия Азарова, обеспечит сильный социальный и экономический эффект, считает бывший главный архитектор города Самары Виталий Стадников.

"Вопрос сохранения исторической части города принципиально важен и достоин внимания президента. Чемпионат мира доказал, что старая Самара вполне может стать туристической Меккой. По крайне мере, она в состоянии выдержать нагрузку чемпионата и предложить гостям познавательное и приятное времяпрепровождение. За месяц чемпионата город посетили сотни тысяч туристов. Это значит, что Самара представляет больший интерес, чем другие региональные города", - говорит архитектор, являющийся также общественным советником врио губернатора Самарской области.

Он напоминает, что по интенсивности турпотока во время ЧМ Самара стала четвертым городом после Москвы, Питера и Сочи.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым В среду, 5 сентября, состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Идею использовать для реновации города средства банка БРИКС я считаю правильной и удачной. Этот банк в международном контексте уникален, и эффективность его поддержки уже доказана реальными проектами. Насколько успешным может быть его работа в Самаре, показывает практика подготовки города к чемпионату. По сути, в исторической части были проведены лишь косметические работы, но и в этом случае она оказалась устойчива и готова к развитию малого предпринимательства и большому туристическому потоку", - отмечает Виталий Стадников.

По его словам, в итоге реализации этого проекта был обеспечен не только экономический, но и социальный, имиджевый эффект.

"Я думаю, глава региона принял абсолютно правильное управленческое решение, поднимая этот вопрос на уровне президента страны, - считает эксперт. - Для реновации исторической части требуется гораздо меньше средств, чем, скажем, на строительство моста или крупной транспортной развязки. А социальный и экономический эффект от этого будет очень сильным. Граждане получат моральное удовлетворение, стимул к тому, чтобы жить в этом красивом городе и именно на его территории создавать вещественный или интеллектуальный продукт".