Виталий Стадников: "Реновация исторического центра Самары даст сильный социальный и экономический эффект"

Реновация исторического центра Самары, обсуждавшаяся на рабочей встрече президента Владимира Путина и главы Самарской области Дмитрия Азарова, обеспечит сильный социальный и экономический эффект, считает бывший главный архитектор города Самары Виталий Стадников.
"Вопрос сохранения исторической части города принципиально важен и достоин внимания президента. Чемпионат мира доказал, что старая Самара вполне может стать туристической Меккой. По крайне мере, она в состоянии выдержать нагрузку чемпионата и предложить гостям познавательное и приятное времяпрепровождение. За месяц чемпионата город посетили сотни тысяч туристов. Это значит, что Самара представляет больший интерес, чем другие региональные города", - говорит архитектор, являющийся также общественным советником врио губернатора Самарской области.
Он напоминает, что по интенсивности турпотока во время ЧМ Самара стала четвертым городом после Москвы, Питера и Сочи.
"Идею использовать для реновации города средства банка БРИКС я считаю правильной и удачной. Этот банк в международном контексте уникален, и эффективность его поддержки уже доказана реальными проектами. Насколько успешным может быть его работа в Самаре, показывает практика подготовки города к чемпионату. По сути, в исторической части были проведены лишь косметические работы, но и в этом случае она оказалась устойчива и готова к развитию малого предпринимательства и большому туристическому потоку", - отмечает Виталий Стадников.
По его словам, в итоге реализации этого проекта был обеспечен не только экономический, но и социальный, имиджевый эффект.
"Я думаю, глава региона принял абсолютно правильное управленческое решение, поднимая этот вопрос на уровне президента страны, - считает эксперт. - Для реновации исторической части требуется гораздо меньше средств, чем, скажем, на строительство моста или крупной транспортной развязки. А социальный и экономический эффект от этого будет очень сильным. Граждане получат моральное удовлетворение, стимул к тому, чтобы жить в этом красивом городе и именно на его территории создавать вещественный или интеллектуальный продукт".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)