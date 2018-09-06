На ул. Рабочей до конца пятницы ограничено движение из-за ремонтных работ

В связи со строительством инженерных сооружений в Самаре ограничено движение транспорта по ул. Рабочей в границах перекрестных улиц Арцыбушевской и Буянова, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Данная мера действует 6 и 7 сентября до 22:00.
В связи со строительством инженерных сооружений в Самаре ограничено движение транспорта по ул. Рабочей в границах перекрестных улиц Арцыбушевской и Буянова, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Данная мера действует 6 и 7 сентября до 22:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!