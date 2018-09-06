На ул. Рабочей до конца пятницы ограничено движение из-за ремонтных работ

В связи со строительством инженерных сооружений в Самаре ограничено движение транспорта по ул. Рабочей в границах перекрестных улиц Арцыбушевской и Буянова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Данная мера действует 6 и 7 сентября до 22:00.