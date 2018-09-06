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Общество

На ул. Рабочей до конца пятницы ограничено движение из-за ремонтных работ

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со строительством инженерных сооружений в Самаре ограничено движение транспорта по ул. Рабочей в границах перекрестных улиц Арцыбушевской и Буянова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Данная мера действует 6 и 7 сентября до 22:00.

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