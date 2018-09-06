16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облминстрой расторг договор с СОФЖИ на застройку территории бывшего военгородка №3 Жители трех домов протестуют против строительства дома на ул. Максима Горького Перепланировкой недостроенной высотки на пл. Урицкого для суда займется "ТеррНИИгражданпроект" На проблемной долевке бывшего "Единства" на ул. Димитрова, 74а завершаются монолитные работы В регионе сдано уже 43% от годового плана по вводу жилья

Строительство Строительство и недвижимость

"Олимп-Агро" получит 50 га для строительства жилмассива в Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Версия для печати

Врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов подписал распоряжение о предоставлении ООО СХП "Олимп-Агро" в аренду без проведения торгов земельного участка площадью 500 тыс. кв. м для строительства жилого массива "Юго-Восточный" в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района.

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Напомним, в декабре 2017 г. инвестиционный проект по комплексной жилой застройке был презентован инвестором на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам, где все члены рабочей группы единогласно одобрили его реализацию.

Далее проект был представлен на рассмотрение членам совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта.

Как отмечают релизе, в настоящее время СХП "Олимп-Агро" является одним из крупнейших и динамично развивающихся сельхозпредприятий Самарской области. Основным условием для выполнения стратегических целей и задач предприятия является его обеспечение высококвалифицированными специалистами и рабочими. Поскольку привлечь молодых специалистов в сельскохозяйственное производство особенно трудно, главной целью проекта стало привлечение специалистов путем повышения привлекательности условий труда и жилищных условий в сельской местности.

В рамках реализации проекта будет построено 216 жилых домов для постоянного проживания, надворные постройки, инженерные сооружения. Проектом предусматривается полное благоустройство в жилых домах, включая централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, индивидуальная канализация.

По словам и. о. исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алены Урусовой важным является еще и тот факт, что реализация инвестиционного проекта направлена на улучшение качества жизни населения Самарской области, в том числе посредством развития социальной инфраструктуры и создания благоустроенной среды проживания, ведь в эксплуатацию будут введены не только индивидуальные дома, но и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, многочисленные площадки для игр детей и отдыха взрослого населения, а ежегодный дополнительный объем ввода жилья на территории муниципального района Ставропольский составит порядка 10 тыс. кв. метров.

Причем согласно инвестиционному плану, общая стоимость реализации проекта составит свыше 1,2 млрд руб., объем поступлений в бюджеты всех уровней вырастет с 25 млн руб. в 2016 г. до 48 млн руб. к 2023 г., а также будет создано более 100 новых рабочих мест.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Жалнов 28 июня 2018 07:00 Строительство ЖК "У парка" в Самаре встало из-за конфликта застройщика и генподрядчика

Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.

Леонид Гришин 16 июня 2018 08:19 Обновленная четвертая очередь набережной будет радовать самарцев долгие годы

Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.

Дмитрий Лакоценин 11 мая 2018 11:57 "Трансгруз" может построить в 109 квартале 16-этажный дом

Бедное культурное наследие Самары.

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Фото на сайте

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

ПСК "Волга" выполнила ряд важных задач по подготовке региона к ЧМ–2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30