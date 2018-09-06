"Олимп-Агро" получит 50 га для строительства жилмассива в Ставропольском районе

Врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов подписал распоряжение о предоставлении ООО СХП "Олимп-Агро" в аренду без проведения торгов земельного участка площадью 500 тыс. кв. м для строительства жилого массива "Юго-Восточный" в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района.

Об этом сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Напомним, в декабре 2017 г. инвестиционный проект по комплексной жилой застройке был презентован инвестором на заседании рабочей группы по инвестиционным проектам, где все члены рабочей группы единогласно одобрили его реализацию.

Далее проект был представлен на рассмотрение членам совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, проекту был присвоен статус стратегического инвестиционного проекта.

Как отмечают релизе, в настоящее время СХП "Олимп-Агро" является одним из крупнейших и динамично развивающихся сельхозпредприятий Самарской области. Основным условием для выполнения стратегических целей и задач предприятия является его обеспечение высококвалифицированными специалистами и рабочими. Поскольку привлечь молодых специалистов в сельскохозяйственное производство особенно трудно, главной целью проекта стало привлечение специалистов путем повышения привлекательности условий труда и жилищных условий в сельской местности.

В рамках реализации проекта будет построено 216 жилых домов для постоянного проживания, надворные постройки, инженерные сооружения. Проектом предусматривается полное благоустройство в жилых домах, включая централизованное водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, индивидуальная канализация.

По словам и. о. исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Алены Урусовой важным является еще и тот факт, что реализация инвестиционного проекта направлена на улучшение качества жизни населения Самарской области, в том числе посредством развития социальной инфраструктуры и создания благоустроенной среды проживания, ведь в эксплуатацию будут введены не только индивидуальные дома, но и детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, многочисленные площадки для игр детей и отдыха взрослого населения, а ежегодный дополнительный объем ввода жилья на территории муниципального района Ставропольский составит порядка 10 тыс. кв. метров.

Причем согласно инвестиционному плану, общая стоимость реализации проекта составит свыше 1,2 млрд руб., объем поступлений в бюджеты всех уровней вырастет с 25 млн руб. в 2016 г. до 48 млн руб. к 2023 г., а также будет создано более 100 новых рабочих мест.