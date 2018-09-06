Из-за ДТП на ул. Ново-Вокзальная движение трамваев остановилось на полтора часа

В четверг, 6 сентября, простой трамваев из-за ДТП на ул. Ново-Вокзальной составил полтора часа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, примерно в 9:11 водитель КамАЗа, ехавший по Московскому шоссе со стороны улицы 22-го Партсъезда, столкнулся на пересечении с Ново-Вокзальной с трамваем технического обслуживания, который двигался со стороны Фадеева. Затем грузовик врезался в пассажирский трамвай, направлявшийся от ул. Ново-Садовой.

В областной полиции также уточнили, что за медицинской помощью участники ДТП не обращались. Сейчас по факту аварии ведется проверка.

В транспортных службах в свою очередь сообщили, что движение трамваев на ул. Ново-Вокзальной из-за ДТП встало в 9:11 и возобновилось только через полтора часа — в 10:41.