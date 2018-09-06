Самарское предприятие обеспечит оборудованием одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России

ООО "Велдинг Групп Самара" обеспечит сварочным оборудованием Lincoln Electric одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России, сообщает пресс-служба компании.
Сварочные инверторы доставят в Ленский район Якутии на Чаяндинское нефтегазовое месторождение. Именно здесь добывают необходимые ресурсы для населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.
Чаяндинское нефтегазовое месторождение считается одним из крупнейших на Востоке России и является базовым для формирования якутского центра газодобычи, а также ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". По размеру запасов оно относится к категории уникальных — порядка 1,4 трлн куб. м газа и около 76,7 млн т нефти и конденсата. Месторождение имеет сложное геологическое строение и особые термобарические пластовые условия, поэтому для его разработки используют только самое современное техническое оборудование.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее