Самарское предприятие обеспечит оборудованием одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России

ООО "Велдинг Групп Самара" обеспечит сварочным оборудованием Lincoln Electric одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России, сообщает пресс-служба компании.

Сварочные инверторы доставят в Ленский район Якутии на Чаяндинское нефтегазовое месторождение. Именно здесь добывают необходимые ресурсы для населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Чаяндинское нефтегазовое месторождение считается одним из крупнейших на Востоке России и является базовым для формирования якутского центра газодобычи, а также ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". По размеру запасов оно относится к категории уникальных — порядка 1,4 трлн куб. м газа и около 76,7 млн т нефти и конденсата. Месторождение имеет сложное геологическое строение и особые термобарические пластовые условия, поэтому для его разработки используют только самое современное техническое оборудование.