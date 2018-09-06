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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Самарское предприятие обеспечит оборудованием одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России

ЯКУТСК. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Велдинг Групп Самара" обеспечит сварочным оборудованием Lincoln Electric одно из крупнейших нефтегазовых месторождений России, сообщает пресс-служба компании.

Сварочные инверторы доставят в Ленский район Якутии на Чаяндинское нефтегазовое месторождение. Именно здесь добывают необходимые ресурсы для населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Чаяндинское нефтегазовое месторождение считается одним из крупнейших на Востоке России и является базовым для формирования якутского центра газодобычи, а также ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". По размеру запасов оно относится к категории уникальных — порядка 1,4 трлн куб. м газа и около 76,7 млн т нефти и конденсата. Месторождение имеет сложное геологическое строение и особые термобарические пластовые условия, поэтому для его разработки используют только самое современное техническое оборудование.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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