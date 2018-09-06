На улице Луначарского меняют два водовода бестраншейным способом

Сразу два крупных водовода диаметром 500 и 900 мм меняют на улице Луначарского на участке от ул. Гая до Московского шоссе. Компания-подрядчик меняет трубы бестраншейным способом, что позволяет экономить время и по максимуму сохранять новое асфальто-бетонное покрытие улицы Луначарского, которая была открыта для движения в 2018 году после капитального ремонта.
При бестраншейном методе специальный нож разрезает старый водовод, что позволяет завести туда новую полиэтиленовую трубу того же диаметра через специальные котлованы. Сейчас рабочие восстанавливают водовод диаметром 500 мм. Меньше чем за неделю уложено 214 метров новых труб, это больше двух третей всего участка.
В скором времени начнется перекладка водовода диаметром 900 мм — под землю предстоит завести 385 метров новых труб. Оба водовода были построены в 60 годах прошлого века, из-за сильной изношенности один из них (д-500) пришлось вывести из эксплуатации на несколько лет. После ремонта работать будут обе трубы, это должно повысить надежность и бесперебойность водоснабжения части Октябрьского, Железнодорожного, Самарского районов Самары, включая несколько тепловых узлов. Работы планируется завершить до 21 сентября.
Последние комментарии
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...
Заявление о мошенничестве и коррупции. Я Дмитриев Алексей Александрович обращаюсь в третий раз так как проблема не решается, а постоянно усугубляется и достигло уголовной ответственности. Кратко напомню с чего всё началось, я собственник квартиры по адресу проспект Карла Маркса д.229, кв.2 подал претензию 27.10.2017г. на основании статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами к ООО "Жилищно-коммунальная система" адрес: 443023, г. Самара, ул. Промышленности, д. 288, и ООО "Волготеплоснаб" адрес: 443045, г. Самара, ул. Гагарина, д. 82 а. Также по электронной почте заявление в государственную жилищную инспекцию Самарской области и прочие надзорные органы. "Волготеплоснаб" отказался в решении данного вопроса сославшись что это вне его компетенции. Хотя теплоснабжающая организация по сути недопоставляющая тепло потребителям совершает действие предусмотренное ст. 158 Кража УК РФ. "Жилищно-коммунальная система" 07.11.2017г. как управляющая компания с нарушением сроков провела проверку системы и обнаружило нарушение теплового режима, но директор «ЖКС Советского района» Казьмин С.В. сославшись на п 61, ГОСТА 30494-2011 который предписывает проводить данные замеры при наружной температуре не выше -5 °C отказался выполнять ремонт. И так в нарушении постановления «Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.» согласно которому в зимний период отопление должно беспрерывно подавятся, что подразумевает подачу тепловой энергии для поддержания в жилых помещениях многоквартирного дома температуру не ниже +18 градусов (угловых комнат не ниже +20), снижение которой в дневное время не допускается. Мне пришлось расторгнуть договор с квартиросъёмщиком и ждать подходящего момента для проверки отопления. Так по перечисленным причинам и бездействия теплоснабжающей и управляющей компании квартира приведена в нежилое состояние по санитарным нормам, в ней не кто не проживает, но копятся долги по не потребляемым коммунальным услугам. На основании этого я был вынужден обратится в суд с иском «О понуждении исполнить обязательство и возместить убытки». Также я неоднократно обращался в МВД зарегистрировано 28.02.2018 г. № 3/185201465763, Прокуратуру, Областную администрацию, Губернатору и т.д..
Город Самара сейчас принимает иностранных и российских гостей к ЧМ-2018. Приезжающие расселяются по всему городу! Как можно было запланировать ремонт тепломагистралей на время чемпионата?!И оставить без горячей воды такие большие участки города?!
Просим положить асфальт по улице Астраханской. Единственная дорога в этом районе находится в УЖаСНОМ состоянии. Письма с обращениями жителей находятся в архитектуре и в архиве благоустройства.