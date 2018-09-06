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В конце сентября в Самаре пройдет Открытый Кубок области по мультикроссу - "АдреналЕт"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце сентября в Самаре пройдет Открытый Кубок области по мультикроссу — "АдреналЕт". Мероприятие пройдет 29–30 сентября в Центре спорта и отдыха "Склон" (п. Малая Царевщина).

Рев моторов, зрелищные трюки на мотоциклах, агрессивный стиль езды, развлекательные площадки — организаторы подготовили обновленную программу. Перед зрителями выступят как профессиональные спортсмены, так и новички-любители, для которых это первое состязание. Также все желающие, у кого есть хоть какой-нибудь внедорожный мотоцикл или питбайк и опыт его вождения, тоже смогут принять участие — для них будет подготовлено отдельный заезд. Опытные пилоты помогут новичкам по быстрее освоить сложности вождения по бездорожью.

В первый день зрители увидят классическую мотоциклетную гонку — мотокросс по замкнутому кругу с трамплинами, прыжками и высокими скоростями. Во второй день гости станут свидетелями агрессивной езды по бездорожью и экстрим парку, начиненным при этом еще бревнами и другими препятствиями. В соревнованиях примут участие 150 пилотов из разных регионов страны. Ожидается около 5 тыс. зрителей.

Все желающие смогут посетить развлекательные площадки, окунуться в мир мотоциклетного спорта и сфотографироваться на кроссовом мотоцикле. На площадке, будут представлены уникальные ретро мотоциклы из музея. Для маленьких зрителей мы подготовили детскую зону, а для ребят постарше будет открыт бар с бассейном на территории Центра спорта и отдыха "Склон". Также на протяжении двух дней фестиваля пройдут концерты местных рок-н-рольщиков.

По окончанию фестиваля состоится розыгрыш настоящего мотоцикла.

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