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Общество

Полицейские просят родителей школьников вклеивать в дневники карты со схемой пути до дома

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"С начала учебного года мы ходим в школы и общаемся с учениками и их родителями, — говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Алла Нечесова. — Мы просим родителей вклеивать в дневники учеников схемы маршрутов от дома до школы".

Кроме того, транспортная полиция напоминает родителям о необходимости хотя бы в начальных классах провожать детей до школы и встречать их — особенно если дорога долгая или проходит через железнодорожные пути.

"К сожалению, нередки случаи травмирования или гибели несовершеннолетних на железнодорожных путях, — говорит Алла Нечесова. — Например, в этом году 13-летняя школьница хотела сделать необычное селфи и упала с моста на провода под напряжением — девочку увезли в больницу. Поэтому мы еще раз напоминаем, что железная дорога — место повышенной опасности".

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