Пропавший подросток, говорящий на нескольких языках, найден в Самаре живым

Пропавший в Самаре 14-летний Илья Шаповалов найден живым. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что парня никто не похищал. О том, что молодой человек нашелся, в полицию сообщили его родственники. Предположительно, он гулял с друзьями.

По неофициально подтвержденным в силовых структурах данным, подросток состоит в родстве с известным самарским бизнесменом Алексеем Шаповаловым.

Напомним, ранее сообщалось, что Илья утром 4 сентября ушел со двора школы в Октябрьском районе и не вернулся. При себе у него была сменная одежда (футболки, носки). Также известно, что парень свободно общается на английском, французском и немецком языках.

К поиску молодого человека подключалась полиция, добровольцы, кроме того, многие люди распространяли информацию о его пропаже в социальных сетях.