Полицейским пришлось применить слезоточивый газ при задержании "гонщика"

Cуд Железнодорожного района Самары в ближайшее время должен решить: стоит ли лишать водительского удостоверения мужчину, который устроил ДТП в одном из дворов на ул. Пензенской. Молодой человек уходил от преследования сотрудников ДПС и активистов "Ночного патруля", не справился с управлением и протаранил ограждение около подъезда многоэтажки. Во время погони он успел высадить из машины барышню, а после задержания первым делом стал звать на помощь маму и папу.

"Мама! Папа!", — 26-летний крепкий и высокий парень Олег зовет родителей, чтобы пожаловаться на поведение сотрудников ДПС. Полицейские сами с удовольствием бы нажаловались на Олега, потому что их терпению давно пришел конец. Молодой человек уже больше часа не дает возможность составить им протокол о задержании: он то и дело выходит из машины, просит подышать, потом попить, потом просто молчит и тянет время.

Делает это Олег не просто так: он страдает от того, что некоторое время назад сотрудникам правопорядка пришлось брызнуть в него слезоточивым газом. Это был единственный способ угомонить гонщика, который сначала пытался убежать от полицейских, а потом еще и оказать сопротивление.

Эта история началась с сообщения активистов "Ночного патруля". Общественники заметили водителя, который подозрительно ведет себя на дороге. Решили проверить — точно ли он трезв, параллельно передали информацию ближайшему дежурному экипажу. Как только патрульная машина оказалась в зоне видимости Олега, он прибавил газу и его иномарка помчалась по дворам на ул. Пензенской.

В какой-то момент машина остановилась, но только чтобы из автомобиля почти на ходу выпрыгнула девушка в короткой юбке, а молодой человек полетел дальше. Спустя несколько секунд полицейские увидели иномарку, которая торчала из металлического ограждения дворовой клумбы.

Водитель выбежал и попытался скрыться во тьме дворов, но и этого у него не получилось. Сотрудники ДПС надели на Олега наручники и применили слезоточивый газ, чтобы сбавить его прыть.

По словам очевидцев и полицейских, которые составляли протокол, у молодого человека были налицо все признаки алкогольного опьянения: шаткая походка, нарушение речи и характерный запах изо рта. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование.

Водитель сослался на плохое самочувствие и отказывался воспринимать какую-либо информацию, пока не пришел его отец. Встреча с родителем напомнила сцену из фильма, где по сценарию родственники расставались на долгие годы. Олег хватал отца за руки, шептал ему что-то на ухо и взывал к состраданию.

"Ты нетрезвый? Выпивал? Давай расписывайся! Если накосорезил, то надо расписываться", — объяснил ему отец.

Мать водителя, подошедшая чуть позже, и вовсе была уверена в том, что отрок, который снес ограждение и предложил своей попутчице выйти почти на ходу, прав.

"Дышать там нечем, вы издеваетесь?", — женщина возмутилась поведением полицейских, которые не выпускали ее сына из патрульной машины. Стражи порядка, в свою очередь, заметили, что уже долгое время находятся с парнем в машине и им есть чем дышать, а вот на просьбу расписаться в протоколе Олег не реагирует.

Мать предложила вызвать ему скорую помощь, на что активисты "Ночного патруля" объяснили — действие слезоточивого газа проходит в течение 10-15 минут.

Отец парня в это время переключился на общественников, которые фиксировали все происходящее на мобильный телефон.

"Ты заднеприводный?", — несколько раз назвал он активиста "Ночного патруля".

В результате молодой человек отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его автомобиль отвезли на штрафстоянку, а он пошел домой вместе с родителями.

Дальнейшую судьбу его как водителя решит суд. За езду в нетрезвом виде Олегу грозит пешеходный режим на полтора года и штраф в 30 тыс. рублей.