Елена Лапушкина: "Стратегия - комплексный документ, который задает основные векторы развития региона"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Глава Самары Елена Лапушкина поделилась своим мнением о документе.
По мнению главы областной столицы, стратегия - это важный комплексный документ, который в дальнейшем еще будет дополняться. Но уже сейчас он задает основные векторы развития Самарской области на ближайшие годы.
"Этот документ обсуждался с профессиональным сообществом, авторитетными экспертами и жителями области. Стратегические сессии и обсуждения проводились не только в крупных городах, но и в сельских муниципальных образованиях. А это значит, что каждый участник этого большого процесса планирования будущего губернии смог внести свои предложения, - отметила Елена Лапушкина.
Она подчеркнула, что тот же подход применялся и при создании стратегии комплексного развития Самары до 2025 года: "Ее разработкой руководил Дмитрий Игоревич Азаров, и она была признана лучшей в России. Сейчас стратегия успешно реализуется на территории города. Но, несмотря на это, областная стратегия для нас также крайне важна: Самара - столица губернии, и она не может развиваться отдельно от региона".
По словам Елены Лапушкиной, "областной стратегический документ позволит нам вместе эффективно использовать ресурсы и двигаться в тех направлениях, которые соответствуют ожиданиям людей".
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.