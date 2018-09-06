16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил коллектив "СамАрта" с открытием новой уникальной сцены Елена Лапушкина: "Стратегия - комплексный документ, который задает основные векторы развития региона" И.о. министра культуры РФ о Фабрике-кухне: "Филиалу Третьяковской галереи здесь быть" Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Азаровым Альбина Дударева: "На форуме я увидела надежду на то, что регион задышит новым воздухом"

Власть и политика

Елена Лапушкина: "Стратегия - комплексный документ, который задает основные векторы развития региона"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Глава Самары Елена Лапушкина поделилась своим мнением о документе.

По мнению главы областной столицы, стратегия - это важный комплексный документ, который в дальнейшем еще будет дополняться. Но уже сейчас он задает основные векторы развития Самарской области на ближайшие годы.

"Этот документ обсуждался с профессиональным сообществом, авторитетными экспертами и жителями области. Стратегические сессии и обсуждения проводились не только в крупных городах, но и в сельских муниципальных образованиях. А это значит, что каждый участник этого большого процесса планирования будущего губернии смог внести свои предложения, - отметила Елена Лапушкина.

Она подчеркнула, что тот же подход применялся и при создании стратегии комплексного развития Самары до 2025 года: "Ее разработкой руководил Дмитрий Игоревич Азаров, и она была признана лучшей в России. Сейчас стратегия успешно реализуется на территории города. Но, несмотря на это, областная стратегия для нас также крайне важна: Самара - столица губернии, и она не может развиваться отдельно от региона".

По словам Елены Лапушкиной, "областной стратегический документ позволит нам вместе эффективно использовать ресурсы и двигаться в тех направлениях, которые соответствуют ожиданиям людей".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева

Дмитрий Азаров сыграл в Матче Звезд на турнире Samara Open памяти тренера Юрия Тюленева

Торжественное мероприятие в Сызрани - городе "Трудовой и боевой славы"

Торжественное мероприятие в Сызрани - городе "Трудовой и боевой славы"

В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

В Струковском саду первоклашек поздравили с Днем знаний

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30