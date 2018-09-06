Елена Лапушкина: "Стратегия - комплексный документ, который задает основные векторы развития региона"

Во вторник, 4 сентября, в Тольятти на общественном региональном форуме "Стратегия лидерства" подводились итоги работы по формированию стратегии развития Самарской области. Глава Самары Елена Лапушкина поделилась своим мнением о документе.

По мнению главы областной столицы, стратегия - это важный комплексный документ, который в дальнейшем еще будет дополняться. Но уже сейчас он задает основные векторы развития Самарской области на ближайшие годы.

"Этот документ обсуждался с профессиональным сообществом, авторитетными экспертами и жителями области. Стратегические сессии и обсуждения проводились не только в крупных городах, но и в сельских муниципальных образованиях. А это значит, что каждый участник этого большого процесса планирования будущего губернии смог внести свои предложения, - отметила Елена Лапушкина.

Она подчеркнула, что тот же подход применялся и при создании стратегии комплексного развития Самары до 2025 года: "Ее разработкой руководил Дмитрий Игоревич Азаров, и она была признана лучшей в России. Сейчас стратегия успешно реализуется на территории города. Но, несмотря на это, областная стратегия для нас также крайне важна: Самара - столица губернии, и она не может развиваться отдельно от региона".

По словам Елены Лапушкиной, "областной стратегический документ позволит нам вместе эффективно использовать ресурсы и двигаться в тех направлениях, которые соответствуют ожиданиям людей".