Ликвидирован пожар на дачах в СДТ "Северный" в Новокуйбышевске

В четверг, 6 сентября, в 13:59 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в СДТ "Северный" в Новокуйбышевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два дачных дома и надворные постройки на площади 250 кв. метров. В тушении участвовали 12 человек, которые, используя три спецмашины, полностью ликвидировали пожар в 15:09.

Данных о погибших и пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.