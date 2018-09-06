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Дорожное строительство Транспорт и связь

Заводское шоссе отремонтирует "Самаратрансстрой"

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Капитальным ремонтом Заводского шоссе займется ООО "Самаратрансстрой". Со второй попытки компания была признана победителем соответствующего аукциона на капремонт участка автодороги от ул. Земеца до ул. 22 Партсъезда за 769,9 млн рублей.

Заводское шоссе отремонтирует "Самаратрансстрой" Заводское шоссе отремонтирует "Самаратрансстрой"
Фото: Игорь Казановский

Напомним, аукцион был объявлен 11 июля 2018 г. и назначен изначально на 2 августа. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в нем, было ООО "Самаратрансстрой". Однако обществу было отказано в допуске к торгам в связи с несоответствием заявки требованиям аукционной документации.

"Самаратрансстрой" не согласился с таким решением комиссии и обратился в региональное УФАС, которое признало его жалобу обоснованной и предписало аукционной комиссии отменить протокол подведения итогов и рассмотреть вторые части заявок заново.

В итоге со второго раза победителем аукциона было признано ООО "Самаратрансстрой". Теперь компании предстоит отремонтировать Заводское шоссе до 31 октября 2019 года.

ООО "Самаратрансстрой" создано в 2011 г. и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Директором общества является Сергей Сурков, собственником — Олег Лайченков. Выручка компании по итогам 2016 г. (более поздние сведения отсутствуют), по данным ИАС Seldon Basis, составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млн рублей.
"Самаратрансстрой" занимался реконструкцией двух основных магистралей Самары — Московского шоссе и ул. Ново-Садовой. Правда, к качеству работ на Московском шоссе у заказчиков впоследствии возник ряд претензий.

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