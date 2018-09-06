Заводское шоссе отремонтирует "Самаратрансстрой"

Капитальным ремонтом Заводского шоссе займется ООО "Самаратрансстрой". Со второй попытки компания была признана победителем соответствующего аукциона на капремонт участка автодороги от ул. Земеца до ул. 22 Партсъезда за 769,9 млн рублей.

Напомним, аукцион был объявлен 11 июля 2018 г. и назначен изначально на 2 августа. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в нем, было ООО "Самаратрансстрой". Однако обществу было отказано в допуске к торгам в связи с несоответствием заявки требованиям аукционной документации.

"Самаратрансстрой" не согласился с таким решением комиссии и обратился в региональное УФАС, которое признало его жалобу обоснованной и предписало аукционной комиссии отменить протокол подведения итогов и рассмотреть вторые части заявок заново.

В итоге со второго раза победителем аукциона было признано ООО "Самаратрансстрой". Теперь компании предстоит отремонтировать Заводское шоссе до 31 октября 2019 года.