Дорожный сезон в Самаре вступает в заключительную фазу

В Самаре в завершающую фазу вступает ремонт дорог местного значения в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на сегодняшний день по проекту ремонт асфальтового покрытия "картами" свыше 100 погонных метров выполнен на 91,5%.

На текущей неделе работы продолжились — обновляется ул. Трудовая в границах перекрестных улиц XXII Партсъезда и Георгия Ратнера. Здесь ведется устройство нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия. Общая площадь участка — 1,6 тыс. кв. м; протяженность — 350 метров. Поскольку участок небольшой и транспортная загруженность не такая значительная, как на магистралях, подрядчик работает в дневную смену и за день же планирует справиться с укладкой асфальта. Задействовано больше десятка единиц техники и пять дорожных рабочих.

"Здесь была грунтовая дорога, которая находилась в ненормативном состоянии. Перед укладкой асфальтобетона были произведены профилировка основания, отсыпка асфальтобетонным гранулятом, выравнивание, уплотнение, розлив битумной эмульсии. К полудню было выполнено уже 30% от всего запланированного объема по устройству покрытия", — пояснил начальник участка Андрей Тершуков.

Ул. Трудовая была включена в перечень объектов ремонта по причине многочисленных обращений горожан, а также в связи с наличием предписаний Госавтоинспекции относительно состояния дорожного покрытия.

"Я проживаю в поселке, где проходит эта дорога, уже не первый год. Раньше без резиновых сапог не обходились — весной и осенью в лужах тонули и пешеходы, и машины. И то, что участок преображается, — это долгожданное событие и большая радость", — отметил местный житель Владимир Некашин.

"Сейчас дорогу приводят в порядок большими "картами". И кроме обновления асфальтового покрытия, заменяются люки смотровых колодцев на новые. Общий темп работ удовлетворительный, подрядная организация успевает завершить работы в срок", — рассказал главный специалист МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Рустам Багаутдинов.

Кроме того, в начале и в конце улицы приводят в порядок существующие парковочные "карманы" — каждый рассчитан на 2-3 машины.

Контроль за ходом ремонта на всех этапах осуществляется МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство". Контрольные мероприятия будут выполняться и при сдаче работ, и в течение гарантийного срока ремонта — он составляет два года.

На следующей неделе ремонт автомагистралей городского подчинения по федеральному проекту продолжится. Согласно муниципальным контрактам все участки подрядные организации должны обновить до конца сентября. Их протяженность составляет порядка 45 км — это почти столько же, сколько привели в нормативное состояние в предыдущем дорожно-строительном сезоне.