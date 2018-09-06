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В Самаре появился 65-й почетный гражданин

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 сентября, в здании Самарской городской думы состоялось торжественное вручение знаков отличия почетного гражданина Самары президенту Самарского государственного технического университета Владимиру Калашникову.

В Самаре появился 65-й почетный гражданин В Самаре появился 65-й почетный гражданин
Фото: Юлия Рубцова

Решение о присвоении Калашникову звания "Почетный гражданин" было принято 26 июля на закрытом заседании городской думы. В этом году были представлены документы шести кандидатов, в их числе — два заслуженных работника культуры РФ, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ.

Владимир Васильевич работает в Самарском политехе более полувека, с 1967 года. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, в декабре 2009 года утвержден президентом университета. Под его руководством вуз стал крупнейшим в Самарской области и Среднем Поволжье, были организованы 3 новых факультета, открыты 25 новых специальностей, построены 9 зданий, включая спортивный комплекс, бассейн, студенческий клуб, библиотеку.

Владимир Калашников — известный ученый, имеет свыше 390 научных трудов. Он также принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, за что награжден соответствующим знаком.

Ленту, грамоту и нагрудный знак Калашникову вручили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Принимая награду, Калашников отметил, что глава города училась в СамГТУ на технолога по переработке твердых ракетных топлив.

С поздравлениями к награжденному обратился еще один выпускник СамГТУ, глава региона Дмитрий Азаров. Он назвал Калашникова "патриотом родного вуза".

"Вы руководили вузом в очень непростое время и смогли не только сохранить компетенеции "Политеха", но и приумножить его славу. Сегодняшняя успешность вуза, во многом предопределена той системной, организаторской работой, которую вы проводили и проводите сейчас", — сказал глава региона.

"Это награда для меня — самая дорогая", — признался Калашников. Я буду с гордостью носить эту ленту, понимая, что сделал что-то полезное для города и его жителей".

Он отметил, что президент страны ставит задачу развивать современную науку. "Очень важно в этой ситуации наладить взаимодействие между промышленными предприятия и вузовскими учеными. Нынешний глава региона это понимает и сделает все, что в его силах", — сказал Калашников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Владимир Герасимов 25 мая 2018 06:48 Самарская область и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

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