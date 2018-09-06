В Самаре появился 65-й почетный гражданин

В четверг, 6 сентября, в здании Самарской городской думы состоялось торжественное вручение знаков отличия почетного гражданина Самары президенту Самарского государственного технического университета Владимиру Калашникову.

Решение о присвоении Калашникову звания "Почетный гражданин" было принято 26 июля на закрытом заседании городской думы. В этом году были представлены документы шести кандидатов, в их числе — два заслуженных работника культуры РФ, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ.

Владимир Васильевич работает в Самарском политехе более полувека, с 1967 года. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, в декабре 2009 года утвержден президентом университета. Под его руководством вуз стал крупнейшим в Самарской области и Среднем Поволжье, были организованы 3 новых факультета, открыты 25 новых специальностей, построены 9 зданий, включая спортивный комплекс, бассейн, студенческий клуб, библиотеку.

Владимир Калашников — известный ученый, имеет свыше 390 научных трудов. Он также принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, за что награжден соответствующим знаком.

Ленту, грамоту и нагрудный знак Калашникову вручили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Принимая награду, Калашников отметил, что глава города училась в СамГТУ на технолога по переработке твердых ракетных топлив.

С поздравлениями к награжденному обратился еще один выпускник СамГТУ, глава региона Дмитрий Азаров. Он назвал Калашникова "патриотом родного вуза".

"Вы руководили вузом в очень непростое время и смогли не только сохранить компетенеции "Политеха", но и приумножить его славу. Сегодняшняя успешность вуза, во многом предопределена той системной, организаторской работой, которую вы проводили и проводите сейчас", — сказал глава региона.

"Это награда для меня — самая дорогая", — признался Калашников. Я буду с гордостью носить эту ленту, понимая, что сделал что-то полезное для города и его жителей".

Он отметил, что президент страны ставит задачу развивать современную науку. "Очень важно в этой ситуации наладить взаимодействие между промышленными предприятия и вузовскими учеными. Нынешний глава региона это понимает и сделает все, что в его силах", — сказал Калашников.