В Самаре появился 65-й почетный гражданин

В четверг, 6 сентября, в здании Самарской городской думы состоялось торжественное вручение знаков отличия почетного гражданина Самары президенту Самарского государственного технического университета Владимиру Калашникову.
Решение о присвоении Калашникову звания "Почетный гражданин" было принято 26 июля на закрытом заседании городской думы. В этом году были представлены документы шести кандидатов, в их числе — два заслуженных работника культуры РФ, Герой Социалистического труда, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ.
Владимир Васильевич работает в Самарском политехе более полувека, с 1967 года. В 1999 году он был избран ректором СамГТУ, в декабре 2009 года утвержден президентом университета. Под его руководством вуз стал крупнейшим в Самарской области и Среднем Поволжье, были организованы 3 новых факультета, открыты 25 новых специальностей, построены 9 зданий, включая спортивный комплекс, бассейн, студенческий клуб, библиотеку.
Владимир Калашников — известный ученый, имеет свыше 390 научных трудов. Он также принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, за что награжден соответствующим знаком.
Ленту, грамоту и нагрудный знак Калашникову вручили глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Принимая награду, Калашников отметил, что глава города училась в СамГТУ на технолога по переработке твердых ракетных топлив.
С поздравлениями к награжденному обратился еще один выпускник СамГТУ, глава региона Дмитрий Азаров. Он назвал Калашникова "патриотом родного вуза".
"Вы руководили вузом в очень непростое время и смогли не только сохранить компетенеции "Политеха", но и приумножить его славу. Сегодняшняя успешность вуза, во многом предопределена той системной, организаторской работой, которую вы проводили и проводите сейчас", — сказал глава региона.
"Это награда для меня — самая дорогая", — признался Калашников. Я буду с гордостью носить эту ленту, понимая, что сделал что-то полезное для города и его жителей".
Он отметил, что президент страны ставит задачу развивать современную науку. "Очень важно в этой ситуации наладить взаимодействие между промышленными предприятия и вузовскими учеными. Нынешний глава региона это понимает и сделает все, что в его силах", — сказал Калашников.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.