Директора самарской мебельной фирмы обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего директора ООО "СВС" по трем эпизодам мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, директор фирмы, в розницу торговавшей мебелью в ТЦ "Мягкофф" и "Интермебель", в 2017-2018 гг. получил от трех клиентов деньги по заключенным договорам купли-продажи. Но договорных обязательств предприниматель так и не исполнил. Ущерб составил 563 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?
верно сказано, как пример, два дня спустя после пропажи это йдевочки, в москве тоже пропала девочка 5-ти лет из Ташкента, нашли.... РУССКИЙ парень изнасиловал, убил и расчленил ...так что Вы очень правы, национализм здесь не при чем....