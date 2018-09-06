Директора самарской мебельной фирмы обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение в отношении 56-летнего директора ООО "СВС" по трем эпизодам мошенничество с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, директор фирмы, в розницу торговавшей мебелью в ТЦ "Мягкофф" и "Интермебель", в 2017-2018 гг. получил от трех клиентов деньги по заключенным договорам купли-продажи. Но договорных обязательств предприниматель так и не исполнил. Ущерб составил 563 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения.