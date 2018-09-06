Музыкальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева изменит формат

Традиционный фестиваль с участием Симфонического оркестра Мариинского театра в 2018 г. пройдет в Самарском театре оперы и балета 10-11 ноября. Теперь он будет называться "Мариинский" и расширит формат.

Напомним, в 2017 г. художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев обещал, что в 2018-м программа будет связана с Седьмой ("Ленинградской") симфонией Дмитрия Шостаковича. Значительную часть фестиваля, как обещает маэстро, по-прежнему посвятят Мстиславу Ростроповичу, чье имя проект носил раньше.