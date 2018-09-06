Молло будет внесен в заявку "Крыльев Советов" после медобследования

Французский полузащитник Йоан Молло подписал с ПФК "Крылья Советов" соглашение, рассчитанное на один год. Молло выступал за "Крылья Советов" на протяжении двух сезонов, проведя 38 игр и отметившись пятью забитыми мячами.
В Самару Йоан прибудет на следующей неделе и начнет подготовку к осенней части чемпионата в составе самарцев, сообщает официальный сайт клуба.
"Все мы прекрасно знаем Йоана Молло. Он не нуждается в представлении самарским болельщикам. Не сомневаемся, что он вновь будет радовать Самару своей игрой. Этот переход получился непростым. Во многом благодаря руководству Самарской области и лично главе региона Дмитрию Азарову стало возможно, что Молло возвращается в "Крылья". Контракт уже подписан, в ближайшее время игрок пройдет медобследование, после чего будет официально внесен в заявку на сезон", - прокомментировал трансфер генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков.
Последние комментарии
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))
Я уже тута)))), красота, ВСЁ хорошо пока)