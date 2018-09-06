В Самаре открыт культурный комплекс "Дирижабль"

В четверг, 6 сентября, в Самаре состоялось открытие театрально-концертного комплекса "Дирижабль". Новая площадка располагается в здании на улице Куйбышева, 104, являющегося памятником федерального значения.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра культуры РФ Николай Малаков, глава Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя совета при губернаторе по вопросам стратегического развития Александр Хинштейн.

"Дирижабль" передан на баланс Самарского государственного института культуры. Ректор вуза Эллеонора Куруленко провела почетным гостям экскурсию по зданию. "Здесь у нас будут заниматься 110 студенческих коллективов из самых разных вузов. Уже сейчас у нас в "Дирижабле" начата работа над множеством проектов", — рассказала Куруленко.

Дмитрий Азаров сразу предложил молодым людям, занимающимся в новом центре, творческое задание. "В этом году мы сделали улицу Куйбышева пешеходной зоной на выходные дни, и в 2019 году мы продолжим этот проект. Вам предлагаю разработать тематическое наполнение этих выходных", — сказал руководитель области. Студенты поддержали предложение Дмитрия Азарова и обещали подумать над тем, чтобы в следующем году улица Куйбышева радовала жителей и гостей города всевозможными креативными событиями.

Глава региона выразил уверенность, что Самара получила замечательный творческий, наполненный новыми идеями, культурный объект. Он напомнил, что реализация проекта была бы невозможна без активной позиции творческой молодежи и поддержки федерального министерства культуры и лично главы ведомства Владимира Мединского. "Я уверен, что в этом здании будет жить искусство и будут рождаться новые таланты", — сказал Дмитрий Азаров.

В открытии центра принял участие замминистра культуры РФ Николай Малаков. "Рад, что несколько лет назад родилась идея возродить это здание Коммерческого клуба и вдохнуть в него новую жизнь. Уверен, что благодаря позиции областных властей, поддержке всех творческих начинаний как молодежных, так и профессиональных коллективов Самара станет настоящей культурной столицей Поволжья", — сказал Николай Малаков. Затем замминистра объявил о присуждении Эллеоноре Куруленко звания "Заслуженный работник культуры РФ".