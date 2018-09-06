ХК ЦСК ВВС проиграл первый матч сезона "Ладе" - 2:4

В четверг, 6 сентября, в первом матче сезона ВХЛ прошло "областное дерби" между самарским ЦСК ВВС и тольяттинской "Ладой".
Уже к началу второго периода тольяттинцы вели со счетом - 3:0. "Летчикам" удалось отыграть одну шайбу, но "Лада" сократить отставание в три очка не дала - 4:1. В третьем периоде самарцы смогли забить еще раз, установив окончательный счет - 2:4, сообщает официальный сайт ВХЛ.
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