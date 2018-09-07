Пивоваренная группа Carlsberg сократит отходы пластика

Carlsberg Group объявила ряд прорывных инноваций в области упаковки, включая новый формат крепления банок в мультипаках Snap Pack, который позволит на глобальном уровне сократить объем отходов пластика на более чем 1,2 тыс. тонн ежегодно. В натуральном эквиваленте это 60 миллионов пластиковых пакетов.

Snap Pack — передовая технология, позволяющая скреплять банки пива вместе и отказаться от пленки, которая используется для упаковки мультипаков Carlsberg c шестью банками. Инновация впервые применена в пивоваренной отрасли и поможет сократить до 76% объем используемого пластика для упаковки традиционных мультипаков.

Snap Pack является только одной из серии инноваций Carlsberg Group в области экологически рациональной упаковки, которые были объявлены сегодня. В их числе также:

— переход на краски, сертифицированные Cradle-to-CradleTM Silver, для этикетки стеклянной бутылки, который позволит улучшить переработку этикетки;

— новое покрытие для оборотной стеклянной бутылки, которое увеличит срок ее использования и сократит влияние на окружающую среду;

— новые крышки, которые удаляют кислород, позволят дольше сохранять свежий вкус пива.

Технология Snap Pack впервые применена в пивоваренной отрасли

Это первые из числа инноваций, направленных на потребителей, в рамках программы устойчивого развития Carlsberg Group "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", которая включает долгосрочные стратегические цели — НОЛЬ углеродного следа и НОЛЬ потери воды. В первую очередь инновации коснутся флагманского бренда Carlsberg.

"Это важный день для Carlsberg, — отметил Кеес ʼт Харт, президент и исполнительный директор Carlsberg Group. — Мы усердно работаем, чтобы добиться наших целей в области устойчивого развития и помочь в борьбе с изменением климата. Мы всегда стремимся совершенствоваться, и сегодняшний запуск четко демонстрирует то, как мы идем по следам нашего основателя к лучшему завтра. Carlsberg Snap Pack существенно сократит количество отходов пластика, и мы с нетерпением ждем того, чтобы подарить нашим потребителям возможность наслаждаться пивом с меньшим влиянием на окружающую среду".

Первые из череды инноваций Carlsberg Group

Для ускорения внедрения новых решений в области устойчивого развития Carlsberg Group также объявила о стратегическом партнерстве с Plastic Change, датской экологической организацией, и продолжении давнего диалога со Всемирным фондом дикой природы (WWF) по вопросам устойчивого развития. Чтобы отметить запуск Snap Pack Carlsberg Group также открыла новую уникальную версию знаменитого памятника Русалочка, которая создана полностью из банок, соединенных по новой технологии. Инсталляция три метра в высоту. Одним из ее элементов является растущая волна из 137 килограммов пластика. Именно на столько Carlsberg Group будет сокращать количество пластика в час благодаря Snap Pack.