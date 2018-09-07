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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Пивоваренная группа Carlsberg сократит отходы пластика

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Carlsberg Group объявила ряд прорывных инноваций в области упаковки, включая новый формат крепления банок в мультипаках Snap Pack, который позволит на глобальном уровне сократить объем отходов пластика на более чем 1,2 тыс. тонн ежегодно. В натуральном эквиваленте это 60 миллионов пластиковых пакетов.

Кеес 'т Харт на презентации инноваций Кеес 'т Харт на презентации инноваций
Фото: фото предоставлено компанией "Балтика"

Snap Pack — передовая технология, позволяющая скреплять банки пива вместе и отказаться от пленки, которая используется для упаковки мультипаков Carlsberg c шестью банками. Инновация впервые применена в пивоваренной отрасли и поможет сократить до 76% объем используемого пластика для упаковки традиционных мультипаков.

Snap Pack является только одной из серии инноваций Carlsberg Group в области экологически рациональной упаковки, которые были объявлены сегодня. В их числе также:

— переход на краски, сертифицированные Cradle-to-CradleTM Silver, для этикетки стеклянной бутылки, который позволит улучшить переработку этикетки;

— новое покрытие для оборотной стеклянной бутылки, которое увеличит срок ее использования и сократит влияние на окружающую среду;

— новые крышки, которые удаляют кислород, позволят дольше сохранять свежий вкус пива.

Технология Snap Pack впервые применена в пивоваренной отрасли

Это первые из числа инноваций, направленных на потребителей, в рамках программы устойчивого развития Carlsberg Group "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", которая включает долгосрочные стратегические цели — НОЛЬ углеродного следа и НОЛЬ потери воды. В первую очередь инновации коснутся флагманского бренда Carlsberg.

"Это важный день для Carlsberg, — отметил Кеес ʼт Харт, президент и исполнительный директор Carlsberg Group. — Мы усердно работаем, чтобы добиться наших целей в области устойчивого развития и помочь в борьбе с изменением климата. Мы всегда стремимся совершенствоваться, и сегодняшний запуск четко демонстрирует то, как мы идем по следам нашего основателя к лучшему завтра. Carlsberg Snap Pack существенно сократит количество отходов пластика, и мы с нетерпением ждем того, чтобы подарить нашим потребителям возможность наслаждаться пивом с меньшим влиянием на окружающую среду".

Первые из череды инноваций Carlsberg Group

Для ускорения внедрения новых решений в области устойчивого развития Carlsberg Group также объявила о стратегическом партнерстве с Plastic Change, датской экологической организацией, и продолжении давнего диалога со Всемирным фондом дикой природы (WWF) по вопросам устойчивого развития. Чтобы отметить запуск Snap Pack Carlsberg Group также открыла новую уникальную версию знаменитого памятника Русалочка, которая создана полностью из банок, соединенных по новой технологии. Инсталляция три метра в высоту. Одним из ее элементов является растущая волна из 137 килограммов пластика. Именно на столько Carlsberg Group будет сокращать количество пластика в час благодаря Snap Pack.

Carlsberg Group — одна из крупнейших пивоваренных групп в мире, владеющая широким портфелем брендов пива и других напитков. Флагманский бренд компании — Carlsberg — является одним из наиболее известных пивных брендов в мире; "Балтика", Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов Европы. Около 41 тысяч сотрудников работают в Carlsberg Group, продукция компании продается на более чем 150 рынках. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.carlsberggroup.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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Первая линия по производству фасованных жареных семечек

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