Группа ВТБ обеспечила переводы через приложение Samsung Pay

Группа ВТБ обеспечила реализацию проекта денежных переводов на базе технологии токенизации с помощью приложения Samsung Pay. Сервис доступен для всех пользователей смартфонов Samsung в России.

Сервис денежных переводов позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с одной карты на другую по номеру телефона в любое время и в любом месте. Операции списания и зачисления денежных средств по картам Mastercard и Visa осуществляются банком ВТБ и процессинговой компанией "Мультикарта".

Провести транзакцию можно в разделе "Денежные переводы" в главном меню приложения Samsung Pay, а также по токену любой карты российского банка, добавленной в приложение. Отправителю достаточно указать лишь номер телефона получателя, выбрав его из списка контактов адресной книги в смартфоне или набрав вручную. Принять перевод можно в течение пяти дней, даже если клиент не является пользователем Samsung Pay.

"Бесконтактные платежи показали огромный рост за последние два года, — отмечает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. — Уже более трети всех покупок приходится на этот сервис. Отрадно, что именно Россия стала первой страной в мире, где запущен новый цифровой сервис — безналичные переводы с применением технологии токенизации. ВТБ стал первым в мире банком-эквайером, поддерживающим технологию токенизированных переводов. Возможность переводов с помощью Samsung Pay несомненно будет популярна у пользователей за счет удобства, безопасности и цены".

"Основным приоритетом компании Samsung является удовлетворенность обладателей наших устройств, — говорит глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев. — Мы постоянно стремимся предоставить максимально удобный, безопасный и инновационный функционал, позволяющий нашим пользователям добиваться большего, открывающий новые сценарии использования нашей продукции. Благодаря партнерству с платежными системами, банками, финансово-кредитными организациями и операторами связи мы имеем возможность обеспечить пользователям Samsung Pay передовой клиентский опыт".