Александр Сунгуров: "Общественный контролер — не надсмотрщик, а союзник честного чиновника"

В среду, 5 сентября, на площадке компании "Открытый код" состоялся сити-класс известного российского политолога, специалиста по общественному контролю, президента межрегионального центра "Стратегия" Александра Сунгурова.

В своей лекции эксперт развенчал миф о том, что российские власти блокируют любое проявление общественное мнения. "Власть — это люди, которые тоже бывают разными", — отметил Сунгуров.

Российских чиновников он разделил на "замшелых" бюрократов, инициативных коррупционеров, "умных карьеристов", идейных государственников и представителей общественной администрации, чья цель — общее благо. "С двумя последними категориями можно и нужно работать", — сказал Сунгуров. Он уверен, что участие общественников возможно практически на каждом этапе публичной политики, от выявления проблемы, принятия решений до мониторинга его исполнения.

Эксперт убежден, что перед российскими общественниками стоит сложная задача — сделать политический процесс прозрачным, исключить возникающие злоупотребления и подводные камни. "Так сложилось, что в России плохо развит контроль со стороны депутатов и политических партий. К примеру, последняя парламентская комиссия создавалась в 2004 году, после трагедии в Беслане. Поэтому весь груз ответственности ложится на общественников", — считает Сунгуров.

Чтобы грамотно осуществлять контроль, нужно обладать не только честностью и принципиальностью, но и хорошо разбираться в жизни своего города и региона. "Общественный контролер — не враг и не надсмотрщик, а союзник честного чиновника", — считает Сунгуров.

Примером создания экспертного сообщества является проект "Прозрачный бюджет", который центр "Стратегия" реализовал в конце 90-х годов. "Сама идея публичного бюджета появилась в разгар финансового кризиса. Тогда Международный валютный фонд, чтобы остановить разрушение банков, призвал ввести общественный контроль, — рассказал Сунгуров. — После этого у нас родилась идея адаптивного бюджета, который был бы понятен рядовым россиянам".

Чтобы у людей создавалось объективное впечатление о доходах и расходах, общественники приглашали для анализа бюджета опытных экономистов. "Постепенно у нас сформировалось сообщество бюджетных аналитиков, которые могут здраво оценить бюджет и донести его до общества", — рассказал Сунгуров. Первые попытки бюджетного контроля появились в родной для "Стратегии" Ленинградской области, а затем были тиражированы в другие регионы.

В рамках сити-класса перед собравшимися выступили представители Самарского региона. Так, советник врио губернатора области Ольга Михеева рассказала о принципах работы ранее существовавшей службы государственного финансового контроля. Благодаря предварительному анализу целевых программ, закупочной документации, государственных контрактов, служба выявила массу нарушений и сэкономила для региона 4,5 млрд рублей.

Также перед участниками мероприятия выступил член Самарского регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. Он рассказал о региональном движении "За честные закупки" и привел примеры, когда благодаря "фронтовикам" чиновники были вынуждены отказаться от дорогих покупок.