45 человек эвакуированы при тушении пожара в жилом доме в Тольятти

В четверг, 6 сентября, в 9:04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Юбилейной в Автозаводском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в здании горело подсобное помещение на площади 15 кв. м. В ликвидации пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС", участвовали 18 человек, которые, используя пять единиц техники, полностью затушили его в 9:13.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из здания было эвакуировано 45 человек. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.