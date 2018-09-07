45 человек эвакуированы при тушении пожара в жилом доме в Тольятти

В четверг, 6 сентября, в 9:04 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Юбилейной в Автозаводском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в здании горело подсобное помещение на площади 15 кв. м. В ликвидации пожара, которому был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС", участвовали 18 человек, которые, используя пять единиц техники, полностью затушили его в 9:13.
Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области, во время тушения из здания было эвакуировано 45 человек. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?