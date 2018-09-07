На пр. Кирова маршрутка сбила пожилую женщину

В четверг, 6 сентября, в Самаре участником ДТП стал 40-летний водитель автобуса Ford Transit, который, выполняя рейсы по маршруту № 210, ехал в 13:45 по пр. Кирова в направлении ул. Победы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным стражей порядка, в районе дома № 56 по пр. Кирова он сбил 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Затем автобус налетел на металлическое ограждение, расположенное с правой стороны по его ходу движения.

В результате происшедшего женщина-пешеход госпитализирована в реанимационное отделение.

По факту ДТП проводится проверка.