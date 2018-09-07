При опрокидывании машины в кювет под Самарой пострадали четыре человека, в том числе ребенок

В четверг, 6 сентября, в Кинель-Черкасском районе произошло ДТП с участием 36-летнего водителя автомобиля Renault Logan, ехавшего в 19:40 по автодороге "Отрадный-Богатое-Борское" со стороны с. Борское в направлении г. Отрадный, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между четвертым и пятым километрами трассы он не обеспечил постоянный контроль за движением, не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадали и были доставлены в лечебное учреждение четыре человека: водитель автомобиля и его пассажиры: двухлетняя девочка, 17-летняя девушка и 42-летняя женщина. Мужчина и маленькая девочка госпитализированы, а женщине и девушке, после оказания помощи, было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение ПДД, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью по ст. 12.24 КоАП РФ и составлено постановление об административном правонарушении за нарушение правил перевозки людей по ст. 12.23ч3 КоАП РФ.