В выходные самарцев ждет теплая погода

По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде сентября средняя температура воздуха ожидается на 2° выше среднего многолетнего значения.

В пятницу, 7 сентября, малооблачно без осадков. Температура воздуха составит 20… 25 °C. Ветер восточный 5-10 м/с. В субботу, 8 сентября, также ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура воздуха составит 6… 11 °C, днем 20… 25 °C. Ветер восточный 3-8 м/с. В воскресенье, 9 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит 7… 12 °C, днем 19… 24 °C. Ветер восточный 4-9 м/с.