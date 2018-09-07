Фельдшера военного комиссариата из Отрадного подозревают в незаконном освобождении призывников от службы

В Отрадном в отношении фельдшера военного комиссариата возбудили уголовное дело по статье "Служебный подлог". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В 2017 г. при проверке городская прокуратура обнаружила, что призывная комиссия необоснованно освободила гражданина от военной службы.
Фельдшер, являясь секретарем призывной комиссии, внес в личное дело и учетную карточку призывника ложные сведения о наличии у него варикоза, препятствующего прохождению службы. На основании этого молодого человека признали ограниченно годным и освободили от призыва.
Помимо этого факта, должностное лицо подозревают в фальсификации документов еще восьми призывников, необоснованно освобожденных от военной службы.
Последние комментарии
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.
Ничего себе, нормально так поживилась. Моя сестра тоже неплохо лоханулась.. Взяла кредит на сайте микрозаймов https://bezotkaza.com ей выдали деньги, после ей позвонил "оператор" и попросил данные карты, чтобы проверить перечислили ли ей деньги и списали все деньги!!! вот так развели. не знаю правда замешана ли эта служба... доказать ничего не получилось
А куда ч.4 ст.131 УК РФ подевалась из обвинения? Хомяк сгрыз?