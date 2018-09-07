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Преступления Происшествия

Фельдшера военного комиссариата из Отрадного подозревают в незаконном освобождении призывников от службы

ОТРАДНЫЙ. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном в отношении фельдшера военного комиссариата возбудили уголовное дело по статье "Служебный подлог". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2017 г. при проверке городская прокуратура обнаружила, что призывная комиссия необоснованно освободила гражданина от военной службы.

Фельдшер, являясь секретарем призывной комиссии, внес в личное дело и учетную карточку призывника ложные сведения о наличии у него варикоза, препятствующего прохождению службы. На основании этого молодого человека признали ограниченно годным и освободили от призыва.

Помимо этого факта, должностное лицо подозревают в фальсификации документов еще восьми призывников, необоснованно освобожденных от военной службы.

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