Фельдшера военного комиссариата из Отрадного подозревают в незаконном освобождении призывников от службы

В Отрадном в отношении фельдшера военного комиссариата возбудили уголовное дело по статье "Служебный подлог". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2017 г. при проверке городская прокуратура обнаружила, что призывная комиссия необоснованно освободила гражданина от военной службы.

Фельдшер, являясь секретарем призывной комиссии, внес в личное дело и учетную карточку призывника ложные сведения о наличии у него варикоза, препятствующего прохождению службы. На основании этого молодого человека признали ограниченно годным и освободили от призыва.

Помимо этого факта, должностное лицо подозревают в фальсификации документов еще восьми призывников, необоснованно освобожденных от военной службы.