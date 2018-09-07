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Еще 14 детей-сирот получили ключи от квартир

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 сентября, 14 детей-сирот получили ключи от квартир в микрорайоне Крутые ключи. Новоселов поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

"Это праздничный день, когда свершилась справедливость", — сказал он, добавив, что решение жилищного вопроса для детей-сирот находится в зоне особого внимания.

"Задача непростая, но благодаря президенту страны, который в прошлом году придал ей нужный импульс, уверен, она будет решаться гораздо быстрее", — отметило руководитель области.

Жильё для новоселов подобрали в благоустроенном районе — рядом детская площадка, магазин, социальные объекты.

Всего в этом году детям-сиротам было предоставлено 132 квартиры. До конца года планируется приобрести еще 52.

Гид потребителя

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Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора

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