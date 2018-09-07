Еще 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В пятницу, 7 сентября, 14 детей-сирот получили ключи от квартир в микрорайоне Крутые ключи. Новоселов поздравил глава региона Дмитрий Азаров.
"Это праздничный день, когда свершилась справедливость", — сказал он, добавив, что решение жилищного вопроса для детей-сирот находится в зоне особого внимания.
"Задача непростая, но благодаря президенту страны, который в прошлом году придал ей нужный импульс, уверен, она будет решаться гораздо быстрее", — отметило руководитель области.
Жильё для новоселов подобрали в благоустроенном районе — рядом детская площадка, магазин, социальные объекты.
Всего в этом году детям-сиротам было предоставлено 132 квартиры. До конца года планируется приобрести еще 52.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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