Еще 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В пятницу, 7 сентября, 14 детей-сирот получили ключи от квартир в микрорайоне Крутые ключи. Новоселов поздравил глава региона Дмитрий Азаров.

"Это праздничный день, когда свершилась справедливость", — сказал он, добавив, что решение жилищного вопроса для детей-сирот находится в зоне особого внимания.

"Задача непростая, но благодаря президенту страны, который в прошлом году придал ей нужный импульс, уверен, она будет решаться гораздо быстрее", — отметило руководитель области.

Жильё для новоселов подобрали в благоустроенном районе — рядом детская площадка, магазин, социальные объекты.

Всего в этом году детям-сиротам было предоставлено 132 квартиры. До конца года планируется приобрести еще 52.