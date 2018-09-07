В районе самарского лицея на ул. Свободы водитель иномарки сбил ребенка

Днем 7 сентября в районе дома № 129 по ул. Свободы в Самаре водитель Renault сбил 11-летнего ребенка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, ребенка с травмами госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии ведется проверка. В здании № 129 по ул. Свободы находится лицей № 135.